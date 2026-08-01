Informations pratiques

Fessenheim-le-Bas

Les matins Munster Garage Rassemblement de voitures anciennes et Youngtimers

14 rue de Marlenheim Fessenheim-le-Bas Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 09:00:00

fin : 2026-08-30 12:00:00

Date(s) :

2026-08-30 2026-09-27 2026-10-25

Le RDV Cars & coffee à la mode alsacienne à Fessenheim-le-Bas

Le rendez-vous des oldtimers, youngtimers autos ou motos.

Venez échanger avec d’autres passionnés !

C’est au restaurant S’Fassner Stuebel à Fessenheim le bas, vous pourrez y boire un verre, un café et même déguster une tarte flambée au feu de bois entre amis. 0 .

14 rue de Marlenheim Fessenheim-le-Bas 67117 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 56 07 79

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English :

The Cars & Coffee Event %E0 in the Alsatian Style %E0 in Fessenheim-le-Bas

L’événement Les matins Munster Garage Rassemblement de voitures anciennes et Youngtimers Fessenheim-le-Bas a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg