Les matins Munster Garage Rassemblement de voitures anciennes et Youngtimers Fessenheim-le-Bas
dimanche 30 août 2026 · Fessenheim-le-Bas
Informations pratiques
Fessenheim-le-Bas
Les matins Munster Garage Rassemblement de voitures anciennes et Youngtimers
14 rue de Marlenheim Fessenheim-le-Bas Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30 12:00:00
Date(s) :
2026-08-30 2026-09-27 2026-10-25
Le RDV Cars & coffee à la mode alsacienne à Fessenheim-le-Bas
Le rendez-vous des oldtimers, youngtimers autos ou motos.
Venez échanger avec d’autres passionnés !
C’est au restaurant S’Fassner Stuebel à Fessenheim le bas, vous pourrez y boire un verre, un café et même déguster une tarte flambée au feu de bois entre amis. 0 .
14 rue de Marlenheim Fessenheim-le-Bas 67117 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 56 07 79
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English :
The Cars & Coffee Event %E0 in the Alsatian Style %E0 in Fessenheim-le-Bas
L’événement Les matins Munster Garage Rassemblement de voitures anciennes et Youngtimers Fessenheim-le-Bas a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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