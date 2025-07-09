Les Matins Musicaux du Marché de Dolus-d’Oléron Dolus-d’Oléron

Les Matins Musicaux du Marché de Dolus-d’Oléron Dolus-d’Oléron mercredi 9 juillet 2025.

Les Matins Musicaux du Marché de Dolus-d’Oléron

Place Jean-Jacques-Bazerbes Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Début : Mercredi 2025-07-09 10:30:00

fin : 2025-08-13

2025-07-09 2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

Tous les mercredis matins en juillet et août à partir du 9 juillet

Cet été, le marché alimentaire de Dolus-d’Oléron s’anime en douceur avec une série de concerts pour accompagner vos emplettes estivales.

Place Jean-Jacques-Bazerbes Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 32 36 culture@dolusoleron.fr

English : Musical Mornings at the Dolus-d’Oléron Market

Every Wednesday morning in July and August ? from July 9

This summer, the Dolus-d?Oléron food market comes alive with a series of concerts to accompany your summer shopping.

German : Les Matins Musicaux du Marché de Dolus-d’Oléron (Musikalische Vormittage auf dem Markt in Dolus-d’Oléron)

Jeden Mittwochmorgen im Juli und August ? ab dem 9. Juli

Diesen Sommer wird der Lebensmittelmarkt in Dolus-d’Oléron sanft mit einer Reihe von Konzerten belebt, die Ihre sommerlichen Einkäufe begleiten.

Italiano :

Tutti i mercoledì mattina di luglio e agosto? A partire dal 9 luglio

Quest’estate, il mercato alimentare di Dolus-d’Oléron si anima con una serie di concerti che accompagneranno il vostro shopping estivo.

Espanol : Mañanas musicales en el mercado de Dolus-d’Oléron

Todos los miércoles por la mañana en julio y agosto ? a partir del 9 de julio

Este verano, el mercado gastronómico de Dolus-d’Oléron se anima con una serie de conciertos para acompañar sus compras estivales.

