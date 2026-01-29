Les Matriarches Exposition photos de Nadia Ferroukhi Mainvilliers

Les Matriarches Exposition photos de Nadia Ferroukhi

Place du Marché Mainvilliers Eure-et-Loir

Gratuit

Début : 2026-03-02 10:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

2026-03-02

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Chine, Indonésie, Comores, Mexique, Estonie, France, Kenya, Algérie, Guinée-Bissau, Etats-Unis la photoreporter Nadia Ferroukhi est allée à la rencontre de femmes qui structurent la vie économique et sociale de leur communauté.

Droit à l’éducation, salaire, représentation politique, contraception ce sont quelques-uns des droits que les femmes ont arraché au cœur des différentes sociétés patriarcales qui dominent le monde. Mais il existe aussi des sociétés, peu nombreuses, qui fonctionnent autrement, où certains pouvoirs clés, tels que la gestion des richesses, l’organisation des cérémonies et les décisions importantes sont aux mains des femmes. Nadia Ferroukhi en a tiré en 2021 un livre, “Les Matriarches”, succès en librairie. Ses photos parcourent depuis festivals et expositions partout en France. .

English :

As part of International Women’s Rights Day. China, Indonesia, Comoros, Mexico, Estonia, France, Kenya, Algeria, Guinea-Bissau, USA: photojournalist Nadia Ferroukhi went to meet the women who structure the economic and social life of their communities.

