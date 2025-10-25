Les Maudits de Rochebaron Bas-en-Basset
Les Maudits de Rochebaron Bas-en-Basset samedi 25 octobre 2025.
Les Maudits de Rochebaron
Château de Rochebaron Bas-en-Basset Haute-Loire
Venez défier les habitants du château pour trouver le mal qui les a atteint. Ce jeu est destiné au + de 14 ans.
Former des équipes de 5 personnes maximum et venez passer 2 heures pour résoudre les défis proposés.
Château de Rochebaron Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 80 44
English :
Come and challenge the castle’s inhabitants to find out what’s wrong with them. This game is for ages 14+.
Form teams of up to 5 people and spend 2 hours solving the challenges on offer.
German :
Fordere die Bewohner des Schlosses heraus, um das Böse zu finden, das sie befallen hat. Dieses Spiel ist für Personen ab 14 Jahren geeignet.
Bildet Teams von maximal 5 Personen und verbringt 2 Stunden damit, die gestellten Herausforderungen zu lösen.
Italiano :
Venite a sfidare gli abitanti del castello per trovare il male che li affligge. Questo gioco è riservato ai maggiori di 14 anni.
Formate squadre di non più di 5 persone e passate 2 ore a risolvere le sfide proposte.
Espanol :
Desafía a los habitantes del castillo a encontrar el mal que los aqueja. Este juego es para mayores de 14 años.
Forma equipos de no más de 5 personas y pasa 2 horas resolviendo los retos que se te proponen.
