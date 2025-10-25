Les Maudits de Rochebaron Bas-en-Basset

Les Maudits de Rochebaron Bas-en-Basset samedi 25 octobre 2025.

Les Maudits de Rochebaron

Château de Rochebaron Bas-en-Basset Haute-Loire

Début : 2025-10-25 19:30:00

fin : 2025-10-25 23:30:00

Date(s) :

2025-10-25

Venez défier les habitants du château pour trouver le mal qui les a atteint. Ce jeu est destiné au + de 14 ans.

Former des équipes de 5 personnes maximum et venez passer 2 heures pour résoudre les défis proposés.

Château de Rochebaron Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 80 44

English :

Come and challenge the castle’s inhabitants to find out what’s wrong with them. This game is for ages 14+.

Form teams of up to 5 people and spend 2 hours solving the challenges on offer.

German :

Fordere die Bewohner des Schlosses heraus, um das Böse zu finden, das sie befallen hat. Dieses Spiel ist für Personen ab 14 Jahren geeignet.

Bildet Teams von maximal 5 Personen und verbringt 2 Stunden damit, die gestellten Herausforderungen zu lösen.

Italiano :

Venite a sfidare gli abitanti del castello per trovare il male che li affligge. Questo gioco è riservato ai maggiori di 14 anni.

Formate squadre di non più di 5 persone e passate 2 ore a risolvere le sfide proposte.

Espanol :

Desafía a los habitantes del castillo a encontrar el mal que los aqueja. Este juego es para mayores de 14 años.

Forma equipos de no más de 5 personas y pasa 2 horas resolviendo los retos que se te proponen.

