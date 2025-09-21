Les « mauvaises herbes » précieuses du jardin Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Angers

Les « mauvaises herbes » précieuses du jardin Dimanche 21 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Vous connaissez les mauvaises herbes ? Celles qu’on tond, celles qu’on arrache ! Zabi vous fait découvrir une multitude de plantes pas si inutiles que ça. Plongez au cœur du jardin, le long des bordures pour mieux connaître les vertus médicinales et nourricières de ces plantes exceptionnelles. Avec les Jardins de Zabi.

Les Jardins de Zabi