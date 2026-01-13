LES MAUX BLEUS CINÉMA ASTROLAB’ Labarthe-sur-Lèze

LES MAUX BLEUS

CINÉMA ASTROLAB’ 1 Place Charles Trenet Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13 20:45:00

2026-03-13

Deux comédiennes, quinze personnages, une certitude la violence n’est pas une question de genre mais de pouvoir.

LES MAUX BLEUS

par la Cie de l’Eclair

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits de la Femme

Grâce à une subtile succession de tableaux, tantôt émouvants tantôt drôles, la pièce met en lumière cette part d’ombre de la société à travers différents points de vue victimes, témoins et bourreaux.

La création Les Maux Bleus expose de façon intense, poignante et sans concession toutes les formes de violences faites aux femmes tant physiques que psychologiques, elles sont multiples, insidieuses, courantes, invisibles, révoltantes… Un face à face salutaire avec la violence pour mieux l’écouter, la comprendre et l’éradiquer.

Texte acéré, sublime, juste et profond, d’une vérité si criante que même l’humour qui y est saupoudré ne parvient pas toujours à contenir les larmes, interprétation magnifique et bouleversante, mise en scène fine et délicate, Les Maux Bleus est assurément une œuvre théâtrale vibrante, authentique, salvatrice, profondément humaniste et remplie d’espoir. On est touché en plein cœur.

Le spectacle sera suivi d’un bord de scène. 10 .

CINÉMA ASTROLAB’ 1 Place Charles Trenet Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 62 66 service.culturel@labarthesurleze.com

English :

Two actresses, fifteen characters, one certainty: violence is not a question of gender but of power.

