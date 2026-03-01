Les Maynats présentent YODEL: chronique d’un putsch involontaire

salle des fêtes d’Ordizan ORDIZAN Ordizan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

En cette période d’élections les Maynats n’ont pas pu résister

Nous voici dans les hautes instances d’un pays où vient de surgir

un évènement politique grave et inattendu quatre personnes

viennent de prendre le pouvoir de façon

totalement involontaire.

Que doivent faire nos quatre protagonistes alors qu’ils possèdent

soudain la puissance et que l’on attend d’eux des actes et des

décisions ?

Il sera question de tergiversations gouvernementales, d’intimités

partagées, de la pertinence du choix d’un chant tyrolien comme

nouvel hymne national, de désir de domination et de besoin

d’être consolé.

Il y aura beaucoup de commentaires, de chapitres et une

heureuse rencontre.

Un étonnant mélange d’absurde, de poésie et de destruction.

Mettez tout ça dans l’ordre que vous voulez l’exercice du

pouvoir est renversant !

Renseignements: 06 45 44 18 94

Tarif: 10€ 8€ .

salle des fêtes d’Ordizan ORDIZAN Ordizan 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 45 44 18 94

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English :

At election time, the Maynats couldn?t resist:

Here we are, in the upper echelons of a country where a serious and

a serious and unexpected political event: four people

have just taken power in a totally

unintentionally.

What are our four protagonists to do when they suddenly possess

power, and are expected to act and make decisions?

decisions?

We’ll be talking about governmental procrastination, shared intimacies

intimacies, the appropriateness of a Tyrolean song as the new

national anthem, the desire to dominate and the need to be consoled

to be consoled.

There will be plenty of commentaries, chapters and a happy

happy encounter.

An astonishing mix of absurdity, poetry and destruction.

Put it in any order you like: the exercise of power is astounding!

power is stunning!

L’événement Les Maynats présentent YODEL: chronique d’un putsch involontaire Ordizan a été mis à jour le 2026-03-14 par Pôle du Tourmalet |CDT65