Les Maynats présentent YODEL: chronique d’un putsch involontaire salle des fêtes d’Ordizan Ordizan
Les Maynats présentent YODEL: chronique d’un putsch involontaire salle des fêtes d’Ordizan Ordizan samedi 21 mars 2026.
Les Maynats présentent YODEL: chronique d’un putsch involontaire
salle des fêtes d’Ordizan ORDIZAN Ordizan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 20:30:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
En cette période d’élections les Maynats n’ont pas pu résister
Nous voici dans les hautes instances d’un pays où vient de surgir
un évènement politique grave et inattendu quatre personnes
viennent de prendre le pouvoir de façon
totalement involontaire.
Que doivent faire nos quatre protagonistes alors qu’ils possèdent
soudain la puissance et que l’on attend d’eux des actes et des
décisions ?
Il sera question de tergiversations gouvernementales, d’intimités
partagées, de la pertinence du choix d’un chant tyrolien comme
nouvel hymne national, de désir de domination et de besoin
d’être consolé.
Il y aura beaucoup de commentaires, de chapitres et une
heureuse rencontre.
Un étonnant mélange d’absurde, de poésie et de destruction.
Mettez tout ça dans l’ordre que vous voulez l’exercice du
pouvoir est renversant !
Renseignements: 06 45 44 18 94
Tarif: 10€ 8€ .
salle des fêtes d’Ordizan ORDIZAN Ordizan 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 45 44 18 94
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English :
At election time, the Maynats couldn?t resist:
Here we are, in the upper echelons of a country where a serious and
a serious and unexpected political event: four people
have just taken power in a totally
unintentionally.
What are our four protagonists to do when they suddenly possess
power, and are expected to act and make decisions?
decisions?
We’ll be talking about governmental procrastination, shared intimacies
intimacies, the appropriateness of a Tyrolean song as the new
national anthem, the desire to dominate and the need to be consoled
to be consoled.
There will be plenty of commentaries, chapters and a happy
happy encounter.
An astonishing mix of absurdity, poetry and destruction.
Put it in any order you like: the exercise of power is astounding!
power is stunning!
L’événement Les Maynats présentent YODEL: chronique d’un putsch involontaire Ordizan a été mis à jour le 2026-03-14 par Pôle du Tourmalet |CDT65