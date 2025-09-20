Les Méandres de l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville Annemasse Annemasse

Les Méandres de l’Hôtel de Ville Samedi 20 septembre, 09h30, 10h45 Hôtel de Ville Annemasse Haute-Savoie

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T10:45:00 – 2025-09-20T11:45:00

Visite commentée de la mairie par un Adjoint au Maire et rencontre avec M. le Maire de 9h30 à 10h30.

Plongée dans les Archives Municipales sur le thème de l’architecture à partir d’archives publiques et privées de 10h45 à 11h45.

Hôtel de Ville Annemasse Place de l'Hôtel de Ville 74100 Annemasse Annemasse 74100 Centre-Ville Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 50 95 07 00 http://www.annemasse.fr

