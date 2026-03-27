Les Mécanos + La chorale d’Echo System ZA l’Ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
Les Mécanos + La chorale d’Echo System ZA l’Ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin dimanche 26 avril 2026.
Les Mécanos + La chorale d’Echo System
ZA l’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 17:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Echo System propose son concert du dimanche avec la Chorale d’Echo System et Les Mécanos. Une trentaine de choristes dirigés par Pascal Dubois ouvrent la date avec un répertoire issu des artistes programmés à la salle. Les Mécanos, collectif stéphanois de dix chanteurs-percussionnistes, prennent ensuite le relais avec une polyphonie occitane portée par chants, percussions et mémoire ouvrière. .
ZA l’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 80 29 billetterie@echosystem70.fr
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English : Les Mécanos + La chorale d’Echo System
L’événement Les Mécanos + La chorale d’Echo System Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE
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