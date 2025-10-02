« Les Médicis « par Bernard Mille Place Sextius Conca Aix-en-Provence

« Les Médicis « par Bernard Mille Place Sextius Conca Aix-en-Provence jeudi 2 octobre 2025.

« Les Médicis « par Bernard Mille

Jeudi 2 octobre 2025 de 18h30 à 20h. Place Sextius Conca 75 route des Milles Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 18:30:00

fin : 2025-10-02 20:00:00

Date(s) :

2025-10-02

Les Médicis, venus de la campagne florentine, s’installent à Florence au XVe siècle. Ils s’y livrent au commerce avec grand succès, conquérant rapidement un statut de notables.

Les activités bancaires auxquelles ils s’adonnent ajoutées aux activités commerciales étendent leur réseau à l’étranger. Ils influencent habilement la politique en sachant rester, en apparence, dans l’ombre. Ils encouragent les arts en recourant aux talents des meilleurs artistes. Progressivement, ils vont accéder au pouvoir, tout en s’éloignant du petit peuple, devenant ducs de Florence puis grands ducs de Toscane et apparentés aux familles royales par d’habiles mariages. De santé fragile, ils exerceront brièvement le pouvoir pour certains, d’autres laisseront leur marque grâce à leur envergure comme Cosme l’ancien, le Magnifique Laurent ou Ferdinand I°. Chassés quelquefois des affaires, toujours rappelés, ils vont régner durant 4 siècles sur une ville dont la richesse leur doit beaucoup. Ils l’ont, en effet, modelée et la sœur du dernier grand duc a légué toutes leurs collections d’œuvres d’art à condition qu’elles ne quittent jamais Florence ! .

Place Sextius Conca 75 route des Milles Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 95 21 75 91 aiapa.aixenprovence@gmail.com

English :

The Medici family moved to Florence from the Florentine countryside in the 15th century. They indulged in commerce with great success, quickly gaining notorious status.

German :

Die Medici, die aus dem ländlichen Florenz stammten, ließen sich im 15. Jahrhundert nach Florenz. Sie trieben dort sehr erfolgreich Handel und erlangten schnell den Status von Honoratioren.

Italiano :

La famiglia Medici giunse a Firenze dal contado fiorentino nel XV secolo. Si dedicarono a un commercio di grande successo, guadagnando rapidamente uno status di notorietà.

Espanol :

La familia Médicis llegó a Florencia procedente de la campiña florentina en el siglo XV. Se dedicaron a un comercio de gran éxito, adquiriendo rápidamente notoriedad.

L’événement « Les Médicis « par Bernard Mille Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme d’Aix en Provence