Les 18 & 19 mai, le Domaine de Suscinio vous transporte au Moyen-Âge le temps d’un weekend épique !

En plus de la visite libre du château (en autonomie ou avec audioguide sur votre téléphone) de nombreuses animations seront programmées pour vous plonger au cœur de l’époque médiévale.

Découvrez notre programmation variée

⚔️ Spectacles de chevalerie

Saynètes et déambulations

️ Campements historiques

Musiques et danses médiévales

Banquets et saveurs d’antan

Les horaires

À 11h, 14h30, 16h00 et17h30 Les écuyers de l’Histoire

Lieu les prairies

Place aux armures et aux galops des chevaux. Les Écuyers de l’Histoire s’adonneront aux plaisirs des tournois équestres, jeux de chasses à cheval, combats et joutes à la lance, démontrant ainsi leur adresse et leur force.

14:00 18:00 Les Tard-Venus

Lieu camp de chasse

Replonger dans la vie quotidienne du Moyen Âge cuisine, confection et teinte de vêtements et fabrication d’arc et de flèches.

14:00 18:00 Les compagnons de l’Hermine Radieuse

Lieu le parc les prairies

Une reconstitution historique fascinante alliant démonstrations et animations sur l’agriculture, la diététique et la médecine médiévale, en parfaite harmonie avec le jardin des simples.

À 11h, 13h, 15h, 17h et 18h La volte Gaillarde & Smedelyn

Lieu la cour d’Honneur

Une animation musicalement médiévale sur les traces de musiciens et danseurs à la joie communicative !

11:00 18:00 Artisanat médiéval

Lieu la cour d’Honneur

Potier, enlumineur, forgeron et coutellier seront présents pour vous montrer leur savoir-faire.

Alors venez vivre l’Histoire en grand et partager un week-end hors du temps ! .

Route du Duc Jean V Domaine de Suscinio

Sarzeau 56370 Morbihan Bretagne +33 2 97 41 91 91

