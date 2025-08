Les médiévales d’Albon Centre du village et parc epaone Albon

Reconstitution de vie d’antan, troupe de danse.

Centre du village et parc epaone 6 place de st Romain Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 97 24 71 comitealbon26140@yahoo.com

English :

Re-enactment of life in the past, dance troupe.

German :

Nachstellung des Lebens in früheren Zeiten, Tanzgruppe.

Italiano :

Rievocazione della vita del passato, corpo di ballo.

Espanol :

Recreación de la vida en el pasado, grupo de danza.

