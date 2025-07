Les médiévales d’Albon Centre du village Albon

Les médiévales d’Albon Centre du village Albon samedi 6 septembre 2025.

Et si, à la fin de la belle saison, vous vous offriez un aller-retour pour le Moyen Âge ? Le temps d’une journée, le bourg de St Romain D’Albon va renouer avec son passé médiéval.

Programme complet à venir.

Centre du village 6 place de St Romain Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 81 30 00 comitefetes.albon26@gmail.com

English :

What if, at the end of the summer season, you treated yourself to a return trip to the Middle Ages? For one day, the town of St Romain D?Albon will reconnect with its medieval past.

Full program to follow.

German :

Wie wäre es, wenn Sie sich am Ende der Sommersaison eine Reise ins Mittelalter und zurück gönnen würden? Einen Tag lang wird die Stadt St Romain D’Albon an ihre mittelalterliche Vergangenheit anknüpfen.

Das vollständige Programm folgt in Kürze.

Italiano :

E se alla fine dell’estate vi concedeste un viaggio di ritorno al Medioevo? Per un giorno, la città di St Romain D’Albon si ricollega al suo passato medievale.

Programma completo in arrivo.

Espanol :

¿Y si, al final del verano, se regalara un viaje de regreso a la Edad Media? Por un día, la ciudad de St Romain d’Albon se reencontrará con su pasado medieval.

Programa completo en breve.

L’événement Les médiévales d’Albon Albon a été mis à jour le 2025-07-27 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche