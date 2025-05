LES MEDIEVALES DE FONTFROIDE – Narbonne, 24 mai 2025 10:00, Narbonne.

Pendant tout un week-end, replongez dans l’ambiance du Moyen Âge à l’Abbaye de Fontfroide. Avec des animations pour les petits et grands, des combats de chevaliers, des représentations équestres, des jeux médiévaux.

Et le samedi, à 19h, participez au grand banquet médiéval !

English :

For a whole weekend, immerse yourself in the atmosphere of the Middle Ages at Fontfroide Abbey. With entertainment for young and old, knight fights, equestrian performances and medieval games.

And on Saturday, at 7pm, join in the grand medieval banquet!

German :

Ein ganzes Wochenende lang können Sie in der Abtei von Fontfroide in die Atmosphäre des Mittelalters eintauchen. Mit Animationen für Groß und Klein, Ritterkämpfen, Reitvorführungen und mittelalterlichen Spielen.

Und nehmen Sie am Samstag um 19 Uhr am großen mittelalterlichen Bankett teil!

Italiano :

Per un intero fine settimana, immergetevi nell’atmosfera del Medioevo all’Abbazia di Fontfroide. Con intrattenimento per grandi e piccini, combattimenti tra cavalieri, spettacoli equestri e giochi medievali.

E sabato, alle 19.00, partecipate al grande banchetto medievale!

Espanol :

Durante todo un fin de semana, sumérjase en la atmósfera de la Edad Media en la abadía de Fontfroide. Animaciones para grandes y pequeños, combates entre caballeros, espectáculos ecuestres y juegos medievales.

Y el sábado, a las 19:00, ¡participe en el gran banquete medieval!

