LES MEDIEVALES DE FONTFROIDE – Narbonne, 25 mai 2025 10:00, Narbonne.

Aude

LES MEDIEVALES DE FONTFROIDE Narbonne Aude

Tarif : – – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25 10:00:00

fin : 2025-05-25 18:00:00

Date(s) :

2025-05-25

Pendant tout un week-end, replongez dans l’ambiance du Moyen Âge à l’Abbaye de Fontfroide. Avec des animations pour les petits et grands, des combats de chevaliers, des représentations équestres, des jeux médiévaux.

Narbonne 11100 Aude Occitanie

English :

For a whole weekend, immerse yourself in the atmosphere of the Middle Ages at Fontfroide Abbey. With entertainment for young and old, knight fights, equestrian performances and medieval games.

German :

Ein ganzes Wochenende lang können Sie in der Abtei von Fontfroide in die Atmosphäre des Mittelalters eintauchen. Mit Animationen für Groß und Klein, Ritterkämpfen, Reitvorführungen und mittelalterlichen Spielen.

Italiano :

Per un intero fine settimana, immergetevi nell’atmosfera del Medioevo all’Abbazia di Fontfroide. Con intrattenimento per grandi e piccini, combattimenti tra cavalieri, spettacoli equestri e giochi medievali.

Espanol :

Durante todo un fin de semana, sumérjase en la atmósfera de la Edad Media en la abadía de Fontfroide. Entretenimiento para grandes y pequeños, combates entre caballeros, espectáculos ecuestres y juegos medievales.

