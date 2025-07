Les médiévales de la Grâce-de-Dieu | Mon Quartier d’été Caen

Les médiévales de la Grâce-de-Dieu | Mon Quartier d’été Caen samedi 30 août 2025.

Les médiévales de la Grâce-de-Dieu | Mon Quartier d’été

7 Place Louise de Marillac Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30 15:00:00

fin : 2025-08-30 22:30:00

Date(s) :

2025-08-30

Prêts pour remonter le temps sans bouger de votre quartier ? L’esplanade Malraux et la place Louise-de-Marillac vont connaitre un sacré bond dans le temps le 30 août à l’occasion des médiévales de la Grâce-de-Dieu.

15h : campement d’artisanat avec les ateliers d’Harbard, animation familiale, ferme pédagogique, maquillage, lecture de contes , jeux médiévaux

20h30 : concert dansé

22h : spectacle de feu

Tavernes : boisson et repas sur place. Et si le cœur vous en dit, venez déguisés !

Par le comité des fêtes et le centre socio-culturel et les partenaires du quartier .

Prêts pour remonter le temps sans bouger de votre quartier ? L’esplanade Malraux et la place Louise-de-Marillac vont connaitre un sacré bond dans le temps le 30 août à l’occasion des médiévales de la Grâce-de-Dieu.

15h : campement d’artisanat avec les ateliers d’Harbard, animation familiale, ferme pédagogique, maquillage, lecture de contes , jeux médiévaux

20h30 : concert dansé

22h : spectacle de feu

Tavernes : boisson et repas sur place. Et si le cœur vous en dit, venez déguisés !

Par le comité des fêtes et le centre socio-culturel et les partenaires du quartier . .

7 Place Louise de Marillac Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 82 73 58

English : Les médiévales de la Grâce-de-Dieu | Mon Quartier d’été

Ready to step back in time without leaving your neighborhood? The esplanade Malraux and the place Louise-de-Marillac will take a leap back in time on August 30 for the Grâce-de-Dieu medieval festival.

3pm: craft camp with Harbard?s workshops, family entertainment, educational farm, face painting, storytelling, medieval games..

8:30pm: dance concert

22h: fire show

Taverns: drinks and meals on site. And if you feel like it, come in disguise!

By the Comité des fêtes, the Centre socio-culturel and local partners.

German : Les médiévales de la Grâce-de-Dieu | Mon Quartier d’été

Sind Sie bereit, in die Vergangenheit zu reisen, ohne Ihr Viertel zu verlassen? Die Esplanade Malraux und der Place Louise-de-Marillac werden am 30. August anlässlich der Mittelalterspiele von Grâce-de-Dieu einen ziemlichen Zeitsprung erleben.

15 Uhr: Handwerkerlager mit den Werkstätten von Harbard, Familienunterhaltung, pädagogischer Bauernhof, Schminken, Märchenlesung, mittelalterliche Spiele

20.30 Uhr: Tanzkonzert

22 Uhr: Feuershow

Tavernen: Getränke und Essen vor Ort. Und wenn Sie Lust haben, kommen Sie verkleidet!

Vom Festkomitee und dem soziokulturellen Zentrum und den Partnern des Viertels .

Italiano :

Siete pronti a fare un salto indietro nel tempo senza lasciare il vostro quartiere? L’esplanade Malraux e la place Louise-de-Marillac faranno un salto indietro nel tempo il 30 agosto per la festa medievale Grâce-de-Dieu.

ore 15.00: campo artigianale con laboratori di Harbard, animazione per famiglie, fattoria didattica, face painting, narrazione, giochi medievali, ecc

ore 20.30: concerto di danza

ore 22.00: spettacolo di fuoco

Taverne: bevande e pasti in loco. E se ne avete voglia, venite anche travestiti!

A cura del comitato dei festeggiamenti, del centro socio-culturale e dei partner locali.

Espanol :

¿Listo para retroceder en el tiempo sin salir de su barrio? La explanada Malraux y la plaza Louise-de-Marillac darán un salto atrás en el tiempo el 30 de agosto con motivo del festival medieval Grâce-de-Dieu.

a las 15:00 h: campamento de artesanía con talleres de Harbard, animación familiar, granja educativa, pintura de caras, cuentacuentos, juegos medievales, etc

20.30 h: concierto de danza

22.00 h: espectáculo de fuego

Tabernas: bebidas y comidas in situ. Y si le apetece, ¡venga disfrazado!

A cargo de la comisión de fiestas, el centro sociocultural y socios locales.

L’événement Les médiévales de la Grâce-de-Dieu | Mon Quartier d’été Caen a été mis à jour le 2025-07-21 par OT Caen la Mer