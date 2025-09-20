Les médiévales de l’association des amis du Musée du papier Commanderie des Templiers Coulommiers

Les médiévales de l’association des amis du Musée du papier 20 et 21 septembre Commanderie des Templiers Seine-et-Marne

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Revivez la période médiévale, venez costumés, assistez aux démonstrations de taille de pierre et de forge, initiez vos enfants à la chevalerie et aux jeux de stratégie. Au scriptorium, exercez-vous à l’écriture, découvrez la chasse médiévale, les campements hospitaliers, templiers et chevaliers. Vous trouverez des artisans et des produits seine-et-marnais dans la Grange aux Dîmes. D’autres surprises sont prévues. Profitez également de la restauration sur place.

Plus d’infos : ampcoulommiers@gmail.com

Commanderie des Templiers Place Jean Schelstraete (ancienne Avenue Foch) 77120 Coulommiers Coulommiers 77120 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « mailto:ampcoulommiers@gmail.com »}] Commanderie des Templiers et Hospitalière datant du début XIIe siècle, complète avec : chapelle, salle du chapitre, cave, maison du commandeur, grange aux dîmes. Particularité : disposition autour d’une cour complètement close. Jardin naturel d’inspiration médiévale sur 4 000 m². Parking à l’entrée.

