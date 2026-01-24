Les Médiévales de Rouen Rouen

Les Médiévales de Rouen

C’est l’un des événements majeurs de Rouen avec 220 000 visiteurs en 2025.

Toute la ville se transforme et vous plonge dans l’époque médiévale et dans l’univers d’une des figures les plus marquantes de l’Histoire de France. Défilé, bals, marché médiéval, ateliers, expositions, spectacles et visites guidées explorant les métiers d’art et l’icône de Jeanne d’Arc sont à découvrir aux quatre coins des rues pavées de Rouen.

Cette édition s’annonce encore plus spectaculaire avec une parade à travers la ville constituée d’un loup géant articulé.

Parmi les nouveautés 2026, retrouvez un pôle dédié à la littérature, place de la Pucelle et une exposition de bande dessinée à l’Hôtel de Bourgtheroulde. .

