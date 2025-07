Les Médiévales de Saissac Château de Saissac Saissac

Les Médiévales au château de Saissac approchent…

Les samedi 2 et dimanche 3 août, le château accueillera les Médiévales dans ses murs. La troupe Merces, Justine la cavalière et le troubadour bonimenteur seront présents les 2 jours pour faire vivre le château au temps du Moyen Age.

L’accès au campement est compris dans le prix du billet d’entrée.

Château de Saissac place de l’ église 11310 Saissac Saissac 11310 Aude