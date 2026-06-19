Saissac

LES MÉDIÉVALES DE SAISSAC

Saissac Aude

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 09:00:00

fin : 2026-08-01 19:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Cette manifestation conviviale et familiale vous transportera dans une autre époque, à la découverte de la vie quotidienne et des traditions du Moyen Age.

Grâce à un programme varié, petits et grands auront l’occasion de plonger dans l’ambiance médiévale, d’admirer des démonstrations de chevalerie, à pied mais aussi à cheval, d’écouter des contes, et de déambuler entre les différents ateliers.

En parallèle, dans le village, vous pourrez profiter d’un marché des savoir-faire qui fera la part belle aux artisans, producteurs et créateurs!

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Saissac 11310 Aude Occitanie +33 4 68 24 46 01 chateausaissac@orange.fr

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English :

This friendly, family-oriented event will transport you to another %E9poch, %E0 where you can discover daily life and traditions of the Middle Ages.

Thanks to a varied program, young and old alike will have the opportunity to immerse themselves in the medieval atmosphere, admire demonstrations of chivalry, both on foot and on horseback, listen to storytelling, and wander among the various workshops.

At the same time, in the village, you can enjoy a craft fair that showcases artisans, producers, and creators!

L’événement LES MÉDIÉVALES DE SAISSAC Saissac a été mis à jour le 2026-06-19 par