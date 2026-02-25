Les Médiévales de Sully Sully-sur-Loire

Les Médiévales de Sully

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : – – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Oyez, oyez ! La forteresse replonge en plein Moyen Âge le temps d’un week-end.

Les samedi 1er et dimanche 2 août 2026, de 10h à 18h, le Château de Sully-sur-Loire vous propose une immersion totale au cœur du Moyen Âge. Rencontrez des dizaines d’artistes et d’artisans passionnés qui feront revivre, sous vos yeux, les heures médiévales de notre patrimoine.

Laissez-vous transporter par des animations variées

?? Artillerie du Roi

?? Théâtre Burlesque

?? Ambiance Musicale

Gastronomie & Art de vivre Explorez les saveurs et les coutumes de la table avec la compagnie Hauts Cœurs .

?? Le Logis Seigneurial

?? La Médecine du Duc .

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 36 86

English :

Hear ye, hear ye! The fortress is plunged back into the Middle Ages for a weekend.

On Saturday August 1 and Sunday August 2, 2026, from 10am to 6pm, the Château de Sully-sur-Loire invites you to immerse yourself in the heart of the Middle Ages. Meet dozens of passionate artists and craftsmen who will bring to life, in their own way, the history of the Middle Ages

