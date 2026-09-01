Les médiévales de Vendôme Vendôme
samedi 19 septembre 2026 · Vendôme
Informations pratiques
Vendôme
Les médiévales de Vendôme
Quartier Rochambeau Vendôme Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Plongez au cœur du Moyen Âge lors des Médiévales de Vendôme ! À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, la Ville de Vendôme a le plaisir de vous inviter à la nouvelle édition des ́ ́ ̂
Les médiévales de Vendôme. Au programme des festivités : v ́ ́ : immersion dans la vie d’époque, démonstrations de combats, forge, travail du cuir et artisanat en continu. : déambulations musicales, manège en fer forgé, ateliers pour enfants (enluminure, bourses en cuir, amulettes) et grand spectacle de feu « Asrār » le samedi soir. ́ ́ ́ sur place tout au long du week-end. ̂ : projection magistrale le vendredi 18 et le samedi 19 septembre au soir (21h30-23h30). Venez en famille ou entre amis célébrer l’héritage et la convivialité vendômoise ! .
Quartier Rochambeau Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
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English :
Plunge into the heart of the Middle Ages at the Médiévales de Vendôme!
L’événement Les médiévales de Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-09-11 par OT de Vendome – Territoires Vendomois
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