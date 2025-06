Les Médiévales du Chardon Gannat 13 juillet 2025 14:00

Allier

Les Médiévales du Chardon Musée Yves Machelon Gannat Allier

Tarif : – – 2.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 14:00:00

fin : 2025-07-14 23:00:00

Date(s) :

2025-07-13

Du 13 au 14 juillet à Gannat (musée Château Yves Machelon) revivez le Moyen Âge ! Marché artisanal, déambulations costumées, spectacles équestres et de feu, combats, banquet, ateliers enfants… Une immersive virée médiévale, gratuite et spectaculaire !

Musée Yves Machelon

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 23 78 artcomgannat@gmail.com

English :

From July 13 to 14 in Gannat (Musée Château Yves-Machelon), relive the Middle Ages! Craft market, costume parades, equestrian and fire shows, fights, banquet, children’s workshops? An immersive medieval tour, free and spectacular!

German :

Vom 13. bis 14. Juli in Gannat (Museum Château Yves?Machelon): Erleben Sie das Mittelalter! Kunsthandwerksmarkt, Kostümumzüge, Reit- und Feuershows, Kämpfe, Bankett, Kinderworkshops? Ein spektakulärer und kostenloser Ausflug ins Mittelalter!

Italiano :

Dal 13 al 14 luglio a Gannat (museo Château Yves-Machelon), rivivi il Medioevo! Mercato dell’artigianato, passeggiate in costume, spettacoli di cavalli e di fuoco, combattimenti, banchetti, laboratori per bambini? Un’esperienza medievale immersiva, gratuita e spettacolare!

Espanol :

Del 13 al 14 de julio en Gannat (museo Château Yves-Machelon), ¡revive la Edad Media! Mercado de artesanía, paseos disfrazados, espectáculos ecuestres y de fuego, combates, banquete, talleres infantiles? ¡Una experiencia medieval inmersiva, gratuita y espectacular!

L’événement Les Médiévales du Chardon Gannat a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de tourisme Val de Sioule