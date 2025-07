LES MÉDIÉVALES DU CHÂTEAU DE SAISSAC Saissac

LES MÉDIÉVALES DU CHÂTEAU DE SAISSAC Saissac dimanche 3 août 2025.

Rue Bertrand de Saissac Saissac Aude

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-08-03 10:00:00

fin : 2025-08-03 19:00:00

2025-08-03

Les 2 et 3 août, le château de Saissac accueille la 11ème édition des Médiévales dans l’enceinte du château.

Cette manifestation conviviale et familiale vous transportera dans une autre époque, à la découverte de la vie quotidienne et des traditions du Moyen Age. Grâce à un programme riche et varié, petits et grands auront l’occasion de plonger dans l’ambiance médiévale, d’admirer des démonstrations de chevalerie (combats, tir à l’arc), de démonstrations équestres, d’ateliers sur divers aspects de la vie quotidienne médiévale (tissage, médecine, jouets, cuisine…).

Rue Bertrand de Saissac Saissac 11310 Aude Occitanie +33 4 68 24 46 01 chateausaissac@orange.fr

English :

On August 2 and 3, the Château de Saissac hosts the 11th edition of the Médiévales festival.

This family-friendly event will transport you to another era, as you discover the daily life and traditions of the Middle Ages. Thanks to a rich and varied program, young and old alike will have the opportunity to immerse themselves in the medieval atmosphere, to admire demonstrations of chivalry (combat, archery), equestrian demonstrations, workshops on various aspects of medieval daily life (weaving, medicine, toys, cooking…).

German :

Am 2. und 3. August findet auf dem Gelände des Schlosses von Saissac die 11. Ausgabe der Mittelalterlichen Festspiele (Médiévales) statt.

Diese gesellige und familienfreundliche Veranstaltung wird Sie in eine andere Zeit versetzen, in der Sie das Alltagsleben und die Traditionen des Mittelalters entdecken können. Dank eines reichhaltigen und abwechslungsreichen Programms haben Groß und Klein die Gelegenheit, in die Atmosphäre des Mittelalters einzutauchen, Rittervorführungen (Kämpfe, Bogenschießen), Reitvorführungen und Workshops zu verschiedenen Aspekten des mittelalterlichen Alltagslebens (Weben, Medizin, Spielzeug, Kochen…) zu bewundern.

Italiano :

Il 2 e 3 agosto, il Castello di Saissac ospiterà l’undicesima edizione del festival Médiévales.

Questo evento per famiglie vi trasporterà in un’altra epoca, alla scoperta della vita quotidiana e delle tradizioni del Medioevo. Grazie a un programma ricco e variegato, grandi e piccini avranno la possibilità di immergersi nell’atmosfera medievale, di ammirare dimostrazioni cavalleresche (combattimento, tiro con l’arco), dimostrazioni equestri, laboratori su vari aspetti della vita quotidiana medievale (tessitura, medicina, giocattoli, cucina…).

Espanol :

Los días 2 y 3 de agosto, el castillo de Saissac acogerá la 11ª edición del festival Médiévales.

Este acontecimiento familiar le transportará a otra época para descubrir la vida cotidiana y las tradiciones de la Edad Media. Gracias a un programa rico y variado, grandes y pequeños tendrán la oportunidad de sumergirse en la atmósfera medieval, admirar demostraciones de caballería (combate, tiro con arco), demostraciones ecuestres, talleres sobre diversos aspectos de la vida cotidiana medieval (tejido, medicina, juguetes, cocina…).

