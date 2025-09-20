Les Médiévales du Houssoy Donjon du Houssoy Crouy-sur-Ourcq

Les Médiévales du Houssoy 20 et 21 septembre Donjon du Houssoy Seine-et-Marne

Accès, visites et spectacles gratuits.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

3e édition du festival des Médiévales du Houssoy. Visite libre du donjon du Houssoy, campement médiéval, marché artisanal, repas médiéval le dimanche midi avec musique, concert médiéval, spectacle de feu et théâtre le samedi soir en nocturne, combats en armures, tir à l’arc, jeux anciens, exposition photo et d’autres surprises…

Donjon du Houssoy Avenue de la gare, 77840 Crouy-sur-Ourcq Crouy-sur-Ourcq 77840 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 35 61 38 http://www.crouy-sur-ourcq.fr Donjon carré et ruines du château rajoutés à l’époque de Charles V pour fortifier Paris et la ceinture de protection de l’Ourcq et Octroi. Maison fortifiée. Terrasse et salle basse, escalier à vis, mobilier, cheminées suspendues. SNCF gare de Crouy

Mairie de Crouy-sur-Ourcq