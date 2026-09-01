Informations pratiques

Mimizan

Les Médiévales

Musée Prieuré Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Toute la journée Tir à l’Arc avec Les Archers du Born, Jeux d’Échecs avec le Fou Ensablé (ASEM échiquier mimizanais), Jeux Médiévaux avec Mimiz’Up, Maquillage avec Milly Colore et Démonstrations d’Artisanat

Dès 10h Marché Médiéval et Taverne

10h Ateliers d’Enluminures avec le Houn’s Club, 10 personnes max

10h30 Musique Médiévale avec Les Compagnons de l’Aurore

11h Causerie sur la maison des moines Par Franck Lalanne

Contes avec Chevalier Mike Médiathèque de Mmizan

11h45 Marre du Pavé Théâtre de Rue avec Les Compagnons de l’Aurore

14h Marre du Pavé Théâtre de Rue avec Les Compagnons de l’Aurore

14h Ateliers d’Enluminures avec le Houn’s Club, 10 personnes max

15h30 Au feu le pot au feu Théâtre de Rue avec Les Compagnons de l’Aurore

17h30 Entre fols déambulation avec Les Compagnons de l’Aurore du Prieuré jusqu’au Lavoir.

18h Spectacle de fauconnerie avec Natur’Aile .

Musée Prieuré Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 00 61 musee@mimizan.com

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English : Les Médiévales

L’événement Les Médiévales Mimizan a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Mimizan