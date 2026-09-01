Les Médiévales Mimizan
samedi 19 septembre 2026 · Mimizan
Informations pratiques
Mimizan
Les Médiévales
Musée Prieuré Mimizan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Toute la journée Tir à l’Arc avec Les Archers du Born, Jeux d’Échecs avec le Fou Ensablé (ASEM échiquier mimizanais), Jeux Médiévaux avec Mimiz’Up, Maquillage avec Milly Colore et Démonstrations d’Artisanat
Dès 10h Marché Médiéval et Taverne
10h Ateliers d’Enluminures avec le Houn’s Club, 10 personnes max
10h30 Musique Médiévale avec Les Compagnons de l’Aurore
11h Causerie sur la maison des moines Par Franck Lalanne
Contes avec Chevalier Mike Médiathèque de Mmizan
11h45 Marre du Pavé Théâtre de Rue avec Les Compagnons de l’Aurore
14h Marre du Pavé Théâtre de Rue avec Les Compagnons de l’Aurore
14h Ateliers d’Enluminures avec le Houn’s Club, 10 personnes max
15h30 Au feu le pot au feu Théâtre de Rue avec Les Compagnons de l’Aurore
17h30 Entre fols déambulation avec Les Compagnons de l’Aurore du Prieuré jusqu’au Lavoir.
18h Spectacle de fauconnerie avec Natur’Aile .
Musée Prieuré Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 00 61 musee@mimizan.com
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English : Les Médiévales
L’événement Les Médiévales Mimizan a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Mimizan
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