Informations pratiques

Montarnaud

LES MÉDIÉVALES

Avenue de Montpellier Montarnaud Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Une journée placée sous le thème « chevaliers, troubadours et contes ».

Le temps d’une journée, Montarnaud remonte le temps ! Laissez-vous porter par les voix, les histoires et les animations qui feront revivre le Moyen Âge. À l’heure du déjeuner, prenez place autour d’un savoureux banquet médiéval, préparé par La Roulotte Gourmande. .

Avenue de Montpellier Montarnaud 34570 Hérault Occitanie +33 6 50 35 69 61

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English : LES MÉDIÉVALES

A day dedicated to the theme “Knights, Troubadours, and Tales.”

L’événement LES MÉDIÉVALES Montarnaud a été mis à jour le 2026-09-04 par 34 – OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT