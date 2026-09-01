LES MÉDIÉVALES Montarnaud
dimanche 20 septembre 2026 · Montarnaud
Informations pratiques
Montarnaud
LES MÉDIÉVALES
Avenue de Montpellier Montarnaud Hérault
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Une journée placée sous le thème « chevaliers, troubadours et contes ».
Le temps d’une journée, Montarnaud remonte le temps ! Laissez-vous porter par les voix, les histoires et les animations qui feront revivre le Moyen Âge. À l’heure du déjeuner, prenez place autour d’un savoureux banquet médiéval, préparé par La Roulotte Gourmande. .
Avenue de Montpellier Montarnaud 34570 Hérault Occitanie +33 6 50 35 69 61
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English : LES MÉDIÉVALES
A day dedicated to the theme “Knights, Troubadours, and Tales.”
L’événement LES MÉDIÉVALES Montarnaud a été mis à jour le 2026-09-04 par 34 – OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT