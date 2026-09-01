UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montarnaud

LES MÉDIÉVALES Montarnaud

dimanche 20 septembre 2026 · Montarnaud

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Avenue de Montpellier
Ville
34570 Montarnaud
Département
Hérault
Tarif
15 15 15

Montarnaud

LES MÉDIÉVALES

Avenue de Montpellier Montarnaud Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Une journée placée sous le thème « chevaliers, troubadours et contes ».
Le temps d’une journée, Montarnaud remonte le temps ! Laissez-vous porter par les voix, les histoires et les animations qui feront revivre le Moyen Âge. À l’heure du déjeuner, prenez place autour d’un savoureux banquet médiéval, préparé par La Roulotte Gourmande.   .

Avenue de Montpellier Montarnaud 34570 Hérault Occitanie +33 6 50 35 69 61 

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English : LES MÉDIÉVALES

A day dedicated to the theme “Knights, Troubadours, and Tales.”

L’événement LES MÉDIÉVALES Montarnaud a été mis à jour le 2026-09-04 par 34 – OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT