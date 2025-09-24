Les Méditations collectives de Massathérapie à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat
Les Méditations collectives de Massathérapie à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat mercredi 24 septembre 2025.
Les Méditations collectives de Massathérapie à l’Escalier
3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-24
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-09-24 2025-10-08 2025-10-22 2025-11-05 2025-11-19 2025-12-03 2025-12-17
Massathérapie reprend ses activités de méditations collectives à L’Escalier le 24 septembre pour repartir sur de bonnes bases. .
3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 15 00 55 cynthia.artherapie@gmail.com
English : Les Méditations collectives de Massathérapie à l’Escalier
German : Les Méditations collectives de Massathérapie à l’Escalier
Italiano :
Espanol : Les Méditations collectives de Massathérapie à l’Escalier
L’événement Les Méditations collectives de Massathérapie à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2025-09-10 par OT de Noblat