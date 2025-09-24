Les Méditations collectives de Massathérapie à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat

Les Méditations collectives de Massathérapie à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat mercredi 24 septembre 2025.

Les Méditations collectives de Massathérapie à l’Escalier

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-09-24 2025-10-08 2025-10-22 2025-11-05 2025-11-19 2025-12-03 2025-12-17

Massathérapie reprend ses activités de méditations collectives à L’Escalier le 24 septembre pour repartir sur de bonnes bases. .

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 15 00 55 cynthia.artherapie@gmail.com

English : Les Méditations collectives de Massathérapie à l’Escalier

German : Les Méditations collectives de Massathérapie à l’Escalier

Italiano :

Espanol : Les Méditations collectives de Massathérapie à l’Escalier

L’événement Les Méditations collectives de Massathérapie à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2025-09-10 par OT de Noblat