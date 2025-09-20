Les mégalithes de Carnac, dans la lignée des 7 Merveilles Tumulus Saint-Michel – Carnac Carnac

Les mégalithes de Carnac, dans la lignée des 7 Merveilles 20 et 21 septembre Tumulus Saint-Michel – Carnac Morbihan

Gratuit, réservation obligatoire – billetterie en ligne ou 02 97 52 29 81. A partir de 7 ans, 30 personnes maximum, visite randonnée (6 km A/R), visite en extérieur, vêtements de saison et chaussures de randonnées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

De l’imposant Tumulus Saint-Michel aux mystérieux Alignements de Kermario et de son dolmen, cette visite approfondie vous invite à plonger dans l’histoire fascinante de ces monuments emblématiques. Vous découvrirez comment ces structures majestueuses ponctuent le paysage mégalithique et s’inscrivent harmonieusement dans un ensemble unique en Europe à travers leurs associations, leurs caractéristiques et leurs fonctions.

Tumulus Saint-Michel – Carnac Tumulus Saint-Michel 56340 Carnac Carnac 56340 Morbihan Bretagne

Gwenaëlle Dufils, Centre des monuments nationaux