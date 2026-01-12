Les Mélodies de Gurs Eglise St Vincent, Nay Nay
Les Mélodies de Gurs
Eglise St Vincent, Nay Chemin Eglise Nay Pyrénées-Atlantiques
Claire Beaudouin, Soprano
Mélina Burlaud, Pianiste et historienne
Conférence-Concert
La musique au camp de Gurs un ultime refuge
La pianiste Mélina Burlaud et la Soprano Claire Beaudouin, au travers de cette conférence-concert, redonnent vie aux musiciens internés dans ce camp en retraçant leurs parcours et leurs destinées ; elles rendent hommage aux différentes populations internées à Gurs et décrivent le rôle qu’ont joué la musique et l’art en général malgré les conditions tragiques de l’internement. .
Eglise St Vincent, Nay Chemin Eglise Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 3 35 59 13 99 maison.carree@mairienay.fr
