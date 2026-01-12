Les Mélodies de Gurs Eglise St Vincent, Nay Nay

Les Mélodies de Gurs

Eglise St Vincent, Nay Chemin Eglise Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Claire Beaudouin, Soprano

Mélina Burlaud, Pianiste et historienne

Conférence-Concert

La musique au camp de Gurs un ultime refuge

La pianiste Mélina Burlaud et la Soprano Claire Beaudouin, au travers de cette conférence-concert, redonnent vie aux musiciens internés dans ce camp en retraçant leurs parcours et leurs destinées ; elles rendent hommage aux différentes populations internées à Gurs et décrivent le rôle qu’ont joué la musique et l’art en général malgré les conditions tragiques de l’internement. .

Eglise St Vincent, Nay Chemin Eglise Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 3 35 59 13 99 maison.carree@mairienay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Mélodies de Gurs

L’événement Les Mélodies de Gurs Nay a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay