Les Mélodies de Nacre Soirée dansante

Chemin de la Solane Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

80s, 90s et électrohouse Let’s Go Dancing DJ R Vex – .

Chemin de la Solane Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 94 37 72

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English : Les Mélodies de Nacre Soirée dansante

L’événement Les Mélodies de Nacre Soirée dansante Tulle a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze