Les Mélodies des Rails Petite Ceinture, Paris Dimanche 14 septembre, 14h00 Entrée libre, gratuité, en plein air

Festival gratuit et en plein air, Les Mélodies des Rails feront résonner la musique classique au cœur de la porte de Clignancourt (18ème), dans l’écrin de nature de la Petite Ceinture.

Le dimanche 14 septembre de 14h à 19h30, accueillant près de 150 artistes, le festival se déroulera sur le parquet de danse posé sur les rails et à l’abri du pont du Ruisseau

Pour cette première édition, il accueillera trois concerts :

De 14h30 à 15h30 : Répertoire symphonique avec l’orchestre Ondes Plurielles (60 instrumentistes). Au programme : Rameau, Beethoven, Sibelius, Dvořák, Bartok, Khatchaturian.

De 16h à 17h : Musique de chambre avec le Quatuor Thalia. Au programme : Schubert, Dvořák, Borodine, Webern, Gardel, Tailleferre, Gershwin, Chostakovitch, Glass.

De 17h30 à 18h : Chœur participatif (avec 80 choristes). Au programme : Rameau, Mozart, Verdi, Offenbach, Orff, Cohen.

Infos pratiques :

️ Le dimanche 14 septembre 2025

Sur les rails de la Petite Ceinture à la Porte de Clignancourt (Paris 18è) : entrée au 110 bis rue du Ruisseau

Accès libre et gratuit

14h – 19h30

Buvette associative

Métro 4 “Porte de Clignancourt” ; Bus 85/255/56/341/137/166 ; Tram T3b

Nous ne sommes malheureusement pas en mesure d’assurer un accès PMR, en raison de la configuration des lieux

Retrouvez le programme détaillé sur notre site internet :

[https://laserreduruisseau.org/annonce-les-melodies-des-rails-14-septembre-2025/](https://laserreduruisseau.org/annonce-les-melodies-des-rails-14-septembre-2025/)

Petite Ceinture, 110 bis rue du Ruisseau Paris 8 Quartier de Clignancourt Paris 75018 Paris