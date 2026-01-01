Les mémoires de la forêt Médiathèque Salins-les-Bains
Médiathèque 8 Rue de la République Salins-les-Bains Jura
Escape game dès 9 ans dans le cadre des Nuits de la lecture
D’après le livre de Mickaël Brun-Arnaud, illustré par Sanoe.
Ferdinand Taupe est bien, bien embêté !
On lui a demandé de se souvenir d’une phrase mais… il l’a oubliée !
Cependant, il est certain de pouvoir s’en rappeler si vous l’aidez à retrouver les 5 morceaux dispersés à travers les 5 ateliers ! Êtes-vous prêts à aider Ferdinand à retrouver le message qu’on lui a confié ?
Sur inscription .
Médiathèque 8 Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté
