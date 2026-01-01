Les mémoires de la forêt Médiathèque Salins-les-Bains

Les mémoires de la forêt

Médiathèque 8 Rue de la République Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 17:30:00

fin : 2026-01-24 18:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Escape game dès 9 ans dans le cadre des Nuits de la lecture

D’après le livre de Mickaël Brun-Arnaud, illustré par Sanoe.

Ferdinand Taupe est bien, bien embêté !

On lui a demandé de se souvenir d’une phrase mais… il l’a oubliée !

Cependant, il est certain de pouvoir s’en rappeler si vous l’aidez à retrouver les 5 morceaux dispersés à travers les 5 ateliers ! Êtes-vous prêts à aider Ferdinand à retrouver le message qu’on lui a confié ?

Sur inscription .

Médiathèque 8 Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 95 77 mediatheque.salins@cc-aps.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les mémoires de la forêt

L’événement Les mémoires de la forêt Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-01 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA