Les Mémoires en Val de Saire

Saint-Pierre-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-21 14:30:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-21

Pour ceux qui n’ont pas pu voir, ou ceux qui voudraient revoir les documentaires réalisés par Monsieur Yves-Marie LEJEUNE.

Samedi, la pêche artisanale, l’élevage et la culture maraîchère.

Dimanche, les métiers d’autrefois et les figures emblématiques.

Entrée au profit de l’association pour la valorisation du patrimoine Saint-Pierrais.

Ouverture des portes à 14h00

À La Halle 901.

Réservations 06 43 95 71 03. .

Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Mémoires en Val de Saire

L’événement Les Mémoires en Val de Saire Saint-Pierre-Église a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Cotentin Le Val de Saire