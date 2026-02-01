Les Mémoires en Val de Saire Saint-Pierre-Église
Les Mémoires en Val de Saire Saint-Pierre-Église samedi 21 février 2026.
Les Mémoires en Val de Saire
Saint-Pierre-Église Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-02-21 14:30:00
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-21
Pour ceux qui n’ont pas pu voir, ou ceux qui voudraient revoir les documentaires réalisés par Monsieur Yves-Marie LEJEUNE.
Samedi, la pêche artisanale, l’élevage et la culture maraîchère.
Dimanche, les métiers d’autrefois et les figures emblématiques.
Entrée au profit de l’association pour la valorisation du patrimoine Saint-Pierrais.
Ouverture des portes à 14h00
À La Halle 901.
Réservations 06 43 95 71 03. .
Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Mémoires en Val de Saire
L’événement Les Mémoires en Val de Saire Saint-Pierre-Église a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Cotentin Le Val de Saire