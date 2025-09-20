Les Mémoires vives à la Soie : chantier de création « Carmen dans la cuisine » par Compagnie La Cie Anda Jaleo Autre soie / CCO / La Rayonne Villeurbanne

Les Mémoires vives à la Soie : chantier de création « Carmen dans la cuisine » par Compagnie La Cie Anda Jaleo Autre soie / CCO / La Rayonne Villeurbanne samedi 20 septembre 2025.

Les Mémoires vives à la Soie : chantier de création « Carmen dans la cuisine » par Compagnie La Cie Anda Jaleo Samedi 20 septembre, 18h00 Autre soie / CCO / La Rayonne Métropole de Lyon

Gratuit – Les horaires définitifs seront indiqués lors de la réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

C’est l’histoire d’une autre Carmen. D’origine espagnole, comédienne, danseuse et chanteuse de Flamenco, Carmen Cheval n’a pas tout à fait le destin qu’elle aimerait. Suite à une énième déception, seule dans sa cuisine, une révélation s’impose à elle : elle montera son Carmen !

Cette pièce offre tous les grands moments emblématiques de l’œuvre mythique et nous plonge dans les affres de la création. Seule en scène, la comédienne livre une performance pluridisciplinaire sensible et foisonnante dans une comédie furieuse.

« Carmen dans la cuisine » d’après les œuvres de Prosper Mérimée et de Georges Bizet

Adaptation : Louise Paquette et Mathilde Ménager

Écriture : Louise Paquette (à partir d’improvisations)

Mise en scène et direction d’actrice : Louise Paquette

Jeu, danse, chant : Mathilde Ménager

Régie : François Robert

Création musiques : Vincent Desmazières

Création costumes : Emmanuelle Mehring

Création chorégraphies : Myri Tchalian et Mathilde Ménager

Création décors : Leslie Calatraba et Thomas Maincent

Création lumières et sons : François Robert

Coaching vocal : Tamara Dannreuther

Coaching clown : Amélie Fouillet

Crédit photo : Louise Paquette

Soutiens : Ville de Villeurbanne.

Accueil-studio et résidences : Théâtre des Augustins – Montluel, CCO – Villeurbanne, Théâtre de l’Iris – Villeurbanne, MCJ d’Oullins, Maison pour tous Les Rancy – Lyon, Théâtre Melchior – Charly.

Autre soie / CCO / La Rayonne 28 rue alfred de musset, 69100 villeurbanne Villeurbanne 69100 Les Brosses Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://www.larayonne.org [{« type »: « link », « value »: « http://www.larayonne.org »}] Le CCO est un laboratoire d’innovation sociale et culturelle implanté dans le quartier inclusif de l’Autre Soie. Il gère un tiers lieux et la salle de spectacle « La Rayonne » via sa filiale L’Amicale Métro, bus et tram arrêts Vaulx en Velin la Soie

C’est l’histoire d’une autre Carmen. D’origine espagnole, comédienne, danseuse et chanteuse de Flamenco, Carmen Cheval n’a pas tout à fait le destin qu’elle aimerait. Suite à une énième déception, sa…

Louise Paquette