Les Mémoires vives à la Soie : chantier de création « Contre tempo » par Compagnie Le Collectif 36 Autre soie / CCO / La Rayonne Villeurbanne
Les Mémoires vives à la Soie : chantier de création « Contre tempo » par Compagnie Le Collectif 36 Autre soie / CCO / La Rayonne Villeurbanne samedi 20 septembre 2025.
Les Mémoires vives à la Soie : chantier de création « Contre tempo » par Compagnie Le Collectif 36 Samedi 20 septembre, 14h00 Autre soie / CCO / La Rayonne Métropole de Lyon
Gratuit – Les horaires définitifs seront indiqués lors de la réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00
Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00
Un spectacle qui arrive juste à temps ! Sur scène, trois femmes, emportées dans le tourbillon de leur vie à mille à l’heure, nous invitent à contempler notre propre horloge intérieure, notre rapport au temps, à écouter nos souffles et nos silences. Ce spectacle part de l’histoire de ces 3 femmes et touche chacun.e de nous à travers le temps qui passe, le temps que l’on prend, le temps que l’on perd, le temps que l’on tue, le temps suspendu. Au centre, une batterie jouée à 6 mains, des rythmiques chorégraphiées, un looper beatboxé, des costumes arrachés, des lumières déchaînées, des artistes à toute berzingue, pied au plancher, au quart de tour, plein pot, stop!
- Création et jeu : Alix ARBET, Florie PERROUD et Karine ZARKA
- Écriture : Karine ZARKA
- Arrangements vocaux: Marie DAVIET
- Création lumière : Romain SANCHEZ
- Graphisme / Photographie : Agathe JACQUILLAT
- Regard percussif : Guillaume BERTRAND
- Direction d’acteur, mise en espace: Benoit KOPNIAEFF
- Production : Anaïs BUY accompagnée de Marie-Caroline GUERARD
- Diffusion: Marie-Caroline GUERARD
- Accueil en résidence CCO
Autre soie / CCO / La Rayonne 28 rue alfred de musset, 69100 villeurbanne Villeurbanne 69100 Les Brosses Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://www.larayonne.org [{« type »: « link », « value »: « http://www.larayonne.org »}] Le CCO est un laboratoire d’innovation sociale et culturelle implanté dans le quartier inclusif de l’Autre Soie. Il gère un tiers lieux et la salle de spectacle « La Rayonne » via sa filiale L’Amicale Métro, bus et tram arrêts Vaulx en Velin la Soie
Un spectacle qui arrive juste à temps ! Sur scène, trois femmes, emportées dans le tourbillon de leur vie à mille à l’heure, nous invitent à contempler notre propre horloge intérieure, notre rapport …
Agathe JACQUILLAT