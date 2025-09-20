Les Mémoires vives à la Soie : chantier de création « Contre tempo » par Compagnie Le Collectif 36 Autre soie / CCO / La Rayonne Villeurbanne

Les Mémoires vives à la Soie : chantier de création « Contre tempo » par Compagnie Le Collectif 36 Samedi 20 septembre, 14h00 Autre soie / CCO / La Rayonne Métropole de Lyon

Gratuit – Les horaires définitifs seront indiqués lors de la réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Un spectacle qui arrive juste à temps ! Sur scène, trois femmes, emportées dans le tourbillon de leur vie à mille à l’heure, nous invitent à contempler notre propre horloge intérieure, notre rapport au temps, à écouter nos souffles et nos silences. Ce spectacle part de l’histoire de ces 3 femmes et touche chacun.e de nous à travers le temps qui passe, le temps que l’on prend, le temps que l’on perd, le temps que l’on tue, le temps suspendu. Au centre, une batterie jouée à 6 mains, des rythmiques chorégraphiées, un looper beatboxé, des costumes arrachés, des lumières déchaînées, des artistes à toute berzingue, pied au plancher, au quart de tour, plein pot, stop!

Création et jeu : Alix ARBET, Florie PERROUD et Karine ZARKA

Écriture : Karine ZARKA

Arrangements vocaux: Marie DAVIET

Création lumière : Romain SANCHEZ

Graphisme / Photographie : Agathe JACQUILLAT

Regard percussif : Guillaume BERTRAND

Direction d’acteur, mise en espace: Benoit KOPNIAEFF

Production : Anaïs BUY accompagnée de Marie-Caroline GUERARD

Diffusion: Marie-Caroline GUERARD

Accueil en résidence CCO

Autre soie / CCO / La Rayonne 28 rue alfred de musset, 69100 villeurbanne Villeurbanne 69100 Les Brosses Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Le CCO est un laboratoire d'innovation sociale et culturelle implanté dans le quartier inclusif de l'Autre Soie. Il gère un tiers lieux et la salle de spectacle « La Rayonne » via sa filiale L'Amicale

