Gratuit – Les horaires définitifs seront indiqués lors de la réservation.

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Dans la périphérie d’une grosse agglomération, où il y a peu d’activités à part les usines et des cités dortoirs, les nuits de Sirius sont hantées par un rêve singulier qui l’arrache au sommeil. Lors de ses insomnies, il tient d’étranges dialogues avec le fantôme de Tommy. Pourtant, chaque matin, il doit se lever comme si de rien n’était : une nouvelle vie commence pour lui. Dans nos sociétés, nos systèmes judiciaires laissent-ils une place à la rédemption, au rachat ? Face à l’acharnement des médias, face à la vindicte populaire, face à l’ignorance et à la haine, existe-t-il un pardon pour celui qui a failli ?

Extrait proposé : « Pousser le chariot, il y a des lumières dans les allées, comme dans les rues, comme sur les autoroutes…Je me dis, comment je vais m’appeler demain moi, je me demande comment je vais m’appeler demain ».

La profondeur des forêts est une pièce de Stanislas Cotton, auteur dramatique, romancier, parolier Belge. Cette pièce est une commande de la Compagnie Belle de nuit/Georges Lini, librement inspirée par l’affaire James Bulger qui défraya la chronique en Angleterre en 1993 et lors du procès qui s’ensuivit.

Mise en scène : Florent BRONDEL et Camille Villanueva,

Avec : Jordan CHAPUIS, Jeanne DEMAY, Thomas DESBOUYS, Paul LOUVARD, Nicolas PEJIC

Son / Lumières : Flore BAKLOUTI

Son : Nicolas PEJIC

Visuel : Samuel DESBOUYS

Autre soie / CCO / La Rayonne 28 rue alfred de musset, 69100 villeurbanne Villeurbanne 69100 Les Brosses Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Le CCO est un laboratoire d'innovation sociale et culturelle implanté dans le quartier inclusif de l'Autre Soie. Il gère un tiers lieux et la salle de spectacle « La Rayonne » via sa filiale L'Amicale

