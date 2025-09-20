Les Mémoires vives à la Soie : chantier de création « L’Oeuf » par Compagnie La Cie IA Autre soie / CCO / La Rayonne Villeurbanne

Gratuit – Les horaires définitifs seront indiqués lors de la réservation.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Mila est une petite fille curieuse qui doit rester chez sa grand-mère pendant les vacances. Pour s’évader, elle joue avec des objets issus des voyages de sa grand-mère. Elle trouve un œuf en pierre et un livre qui raconte l’origine du monde. Corps, poésie, nature, saison, conte des origines, compréhension du fonctionnement du corps et du monde sont abordés dans ce spectacle au fil des aventures qui s’ouvrent à Mila, celles de sa grand-mère, partie explorer le monde.

Avec : Camille Davin

Illustrations et décors : Ilaria Demonti et Audrey Jegousse

Musicien : Léo Flank

Regard extérieur : Claire Pouderoux

Accueil en résidence CCO

Autre soie / CCO / La Rayonne 28 rue alfred de musset, 69100 villeurbanne Villeurbanne 69100 Les Brosses Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://www.larayonne.org [{« type »: « link », « value »: « http://www.larayonne.org »}] Le CCO est un laboratoire d’innovation sociale et culturelle implanté dans le quartier inclusif de l’Autre Soie. Il gère un tiers lieux et la salle de spectacle « La Rayonne » via sa filiale L’Amicale Métro, bus et tram arrêts Vaulx en Velin la Soie

