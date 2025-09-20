Les Mémoires vives à la Soie : chantier de création « Point Médian » par Compagnie Tapagones Autre soie / CCO / La Rayonne Villeurbanne

Les Mémoires vives à la Soie : chantier de création « Point Médian » par Compagnie Tapagones Autre soie / CCO / La Rayonne Villeurbanne samedi 20 septembre 2025.

Les Mémoires vives à la Soie : chantier de création « Point Médian » par Compagnie Tapagones Samedi 20 septembre, 16h30, 18h00 Autre soie / CCO / La Rayonne Métropole de Lyon

Gratuit – Les horaires définitifs seront indiqués lors de la réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Point Médian questionne les places des femmes dans l’espace public. Comment les femmes s’adaptent-elles à un espace créé par et pour les hommes, occupé par les hommes ? Ont-elles une place à prendre ? Plusieurs places à prendre ? Comment sortir des stéréotypes et repenser l’espace public comme un lieu commun à tous·tes ? Point médian invite à l’expression des individualités dans la recherche d’une harmonie plurielle et égalitaire. Création a capella, la réflexion est portée par la superposition des rythmes et les mouvements suggestifs.

Interprètes : Flore AZZOUZ, Neyla BOURACHOT, Nadine CUZIN, Benjamin LECLERS, Raphaël LEITAO.

Accueil en résidence CCO

Autre soie / CCO / La Rayonne 28 rue alfred de musset, 69100 villeurbanne Villeurbanne 69100 Les Brosses Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://www.larayonne.org [{« type »: « link », « value »: « http://www.larayonne.org »}] Le CCO est un laboratoire d’innovation sociale et culturelle implanté dans le quartier inclusif de l’Autre Soie. Il gère un tiers lieux et la salle de spectacle « La Rayonne » via sa filiale L’Amicale Métro, bus et tram arrêts Vaulx en Velin la Soie

Point Médian questionne les places des femmes dans l’espace public. Comment les femmes s’adaptent-elles à un espace créé par et pour les hommes, occupé par les hommes ? Ont-elles une place à prendre …

DR