Les Mémoires Vives à la Soie | Décharner l’acier Usine TASE Vaulx-en-Velin

Gratuit sans inscription.

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Retenir la masse, amasser les chutes lentes. L’un, l’autre, supporter la peau, la chair, les os. Sous les doigts, la Capitale de la douleur. Sur la langue, le goût métallique. Dans les oreilles, les feux. Entre les paupières, la brûlure des résidus. Arracher l’artificiel. Cette création émerge de l’ancienne usine de viscose de Vaulx-en-Velin. Immense hangar vidé de tout ouvrier, machine. Haute verrière trouée par endroits épars, murs de parpaings, peintures écaillées, sol bétonné armé jonché de flaques et recouvert l’épaisses couches de poussières. L’usine se décompose adagio sous nos yeux patients. Abrités au sein de son ventre, nous brassons l’air renfermé pour la réveiller ou dire au revoir. Déjà, la faune invasive et la flore vorace.

Chorégraphie Hugo Daubresse et Tom Galy

Sortie de résidence offerte par Hugo Daubresse et Tom Galy.

En partenariat avec Silk me back et en résonnance avec la Biennale de la danse de Lyon.

Usine TASE 8 Allée du textile 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 La Soie Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://www.ensemble-cusset-tase.com/ https://www.facebook.com/ensemble.cusset.tase Créée en 1925, l’usine TASE (Textile Artificiel du Sud-Est) a été fondée par la famille Gillet ayant fait fortune dans la teinture en créant le noir absolu sur soie naturelle.

Cette usine de viscose, dangereuse et polluante, est construite loin de la ville et mobilise le chemin de fer de l’est lyonnais, l’énergie du Rhône captée par l’usine de Cusset et la nappe phréatique abondante présente en faible profondeur à Vaulx-en-Velin.

Avec ses cités-jardins, son foyer de jeunes filles, son église et son dispensaire, l’usine classée forme un ensemble industriel remarquable presque entièrement préservée, sans pareil dans la métropole. Métro A Vaulx-en-Velin la Soie

