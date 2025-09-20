Les Mémoires vives à la Soie : Ecoutes libres de « Glanages au creux de l’oreille » par Compagnie La fine Oreille Autre soie / CCO / La Rayonne Villeurbanne

Les Mémoires vives à la Soie : Ecoutes libres de « Glanages au creux de l’oreille » par Compagnie La fine Oreille Autre soie / CCO / La Rayonne Villeurbanne samedi 20 septembre 2025.

Les Mémoires vives à la Soie : Ecoutes libres de « Glanages au creux de l’oreille » par Compagnie La fine Oreille Samedi 20 septembre, 14h00 Autre soie / CCO / La Rayonne Métropole de Lyon

Gratuit – Les horaires définitifs seront indiqués lors de la réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

En 2024, Delphine et Leslie, de la Cie La Fine O’reille, ont installé régulièrement leur Cabane Para’Sol au sein de plusieurs structures pour y accueillir des gens de tous horizons et collecter des chants et récits qu’ils ont bien voulu partager.

Notre Cabane sous casque propose des temps d’écoute, des ces instants de vie qui constituent le terreau de la nouvelle création de la compagnie Cabane aux 4 vents, prévue pour l’automne 2026, accueilli en résidence au CCO. Une invitation aux oreilles curieuses à se glisser dans l’intimité de ces instants.

Enregistrements et conception: Delphine Salle et Leslie Guivarc’h.

Montage sonore : Benjamin Croizy

Enregistré à la MDH Chorier Berriat et la Maison des Familles St Bruno à Grenoble avec le soutien de la Belle Electrique, et auprès des groupes sociolinguistiques la MJC-EVS de La Tour du Pin.

Autre soie / CCO / La Rayonne 28 rue alfred de musset, 69100 villeurbanne Villeurbanne 69100 Les Brosses Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://www.larayonne.org [{« type »: « link », « value »: « http://www.larayonne.org »}] Le CCO est un laboratoire d’innovation sociale et culturelle implanté dans le quartier inclusif de l’Autre Soie. Il gère un tiers lieux et la salle de spectacle « La Rayonne » via sa filiale L’Amicale Métro, bus et tram arrêts Vaulx en Velin la Soie

En 2024, Delphine et Leslie, de la Cie La Fine O’reille, ont installé régulièrement leur Cabane Para’Sol au sein de plusieurs structures pour y accueillir des gens de tous horizons et collecter des …

StevensDream