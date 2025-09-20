Les Mémoires vives à la Soie : Ecoutes libres de « Radio reporter » par CCO et Vive la TASE! Autre soie / CCO / La Rayonne Villeurbanne

Les Mémoires vives à la Soie : Ecoutes libres de « Radio reporter » par CCO et Vive la TASE! Samedi 20 septembre, 14h00 Autre soie / CCO / La Rayonne Métropole de Lyon

Gratuit – Les horaires définitifs seront indiqués lors de la réservation.

Après des visites et balades guidées à travers tous les lieux de l’ensemble industriels TASE, les jeunes habitants du quartier interviewent des témoins et réalisent des podcasts sur l’histoire de leur territoire de vie et de sa population. Recherche scientifique : Vive la TASE !

Production : CCO et Vive la TASE !

En partenariat avec le Centre social Peyri de Vaulx en Velin.Le projet » Radio Reporter » reçoit le soutien de la DRAC et de l’Agence Nationale de Cohésion Sociales dans le cadre du programme « C’est mon Patrimoine ! ».

Autre soie / CCO / La Rayonne 28 rue alfred de musset, 69100 villeurbanne Villeurbanne 69100 Les Brosses Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://www.larayonne.org Le CCO est un laboratoire d’innovation sociale et culturelle implanté dans le quartier inclusif de l’Autre Soie. Il gère un tiers lieux et la salle de spectacle « La Rayonne » via sa filiale L’Amicale Métro, bus et tram arrêts Vaulx en Velin la Soie

