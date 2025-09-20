Les Mémoires vives à la Soie : entresort « Cabane para’sol » par Compagnie La fine Oreille Autre soie / CCO / La Rayonne Villeurbanne

Les Mémoires vives à la Soie : entresort « Cabane para'sol » par Compagnie La fine Oreille Samedi 20 septembre, 15h30 Autre soie / CCO / La Rayonne Métropole de Lyon

Gratuit – Les horaires définitifs seront indiqués lors de la réservation.

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Sous la Cabane Para’Sol, venez-vous installer confortablement pour une petite parenthèse musicale hors du temps. L’occasion de vous laisser porter, envelopper et émouvoir par des mélodies et des chants d’ici et d’ailleurs, glanés au fil des rencontres.

Arrangement et interprétation: Delphine Salle et Leslie Guivarc’h. Oreille extérieure: Sara Giommetti

Autre soie / CCO / La Rayonne 28 rue alfred de musset, 69100 villeurbanne Villeurbanne 69100 Les Brosses Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://www.larayonne.org Le CCO est un laboratoire d’innovation sociale et culturelle implanté dans le quartier inclusif de l’Autre Soie. Il gère un tiers lieux et la salle de spectacle « La Rayonne » via sa filiale L’Amicale Métro, bus et tram arrêts Vaulx en Velin la Soie

