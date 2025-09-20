Les Mémoires vives à la Soie : Entresort « Les Pol’Héroïnes » par la Compagnie Zéotrope Autre soie / CCO / La Rayonne Villeurbanne

Les Mémoires vives à la Soie : Entresort « Les Pol’Héroïnes » par la Compagnie Zéotrope Samedi 20 septembre, 15h30, 17h30 Autre soie / CCO / La Rayonne Métropole de Lyon

Gratuit – Les horaires définitifs seront indiqués lors de la réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Les Pol’héroïnes vous feront découvrir les histoires de femmes ayant marqué l’histoire. Nellie Bly, journaliste d’investigation qui a fait le tour du monde en 72 jours; Freydis Eiriksdotir, cheffe vinking ; Bella Bellow, chanteuse, compositrice et parolière togolaise ; Qui Jin, révolutionnaire chinoise … et bien d’autres !

Les Pol’héroïnes est un spectacle qui invite les passants à entrer seul ou à deux, dans une cabine de type photomaton pour écouter l’histoire d’une femme célèbre durant 10 minutes. Chaque histoire invite à découvrir d’une manière légère et décalée de grandes figures féminines ayant fait l’Histoire.

Mise en scène : Sandrine Cubier

Jeu : Sabine Clauzel, Sandrine Cubier, Guillaume Jentey

Production et diffusion : Alice Charmont

Dispositif scénique : Gaëtan Robert et Sandrine Jas

Les Pol’héroïnes ont été créées dans le cadre du projet A vos Héroïnes, création partagée avec les habitants des Brosses.

Projets soutenus par la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, l’ANCT, la Métropole de Lyon et la Ville de Villeurbanne.

Autre soie / CCO / La Rayonne 28 rue alfred de musset, 69100 villeurbanne Villeurbanne 69100 Les Brosses Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://www.larayonne.org [{« type »: « link », « value »: « http://www.larayonne.org »}] Le CCO est un laboratoire d’innovation sociale et culturelle implanté dans le quartier inclusif de l’Autre Soie. Il gère un tiers lieux et la salle de spectacle « La Rayonne » via sa filiale L’Amicale Métro, bus et tram arrêts Vaulx en Velin la Soie

