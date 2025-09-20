Les Mémoires vives à la Soie | Exposition Elles et les luttes : histoire des femmes qui ont fait la TASE Usine TASE Vaulx-en-Velin

Les Mémoires vives à la Soie | Exposition Elles et les luttes : histoire des femmes qui ont fait la TASE Usine TASE Vaulx-en-Velin samedi 20 septembre 2025.

20 et 21 septembre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Vive la TASE ! et le CCO s’allient pour deux ans afin d’explorer l’histoire des femmes de la TASE, d’hier à aujourd’hui. Nos deux entités présentent leurs résultats alliant recherche scientifique et création artistique, sous la forme d’une exposition ambitieuse.

Usine TASE 8 Allée du textile 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 La Soie Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://www.ensemble-cusset-tase.com/ https://www.facebook.com/ensemble.cusset.tase Créée en 1925, l’usine TASE (Textile Artificiel du Sud-Est) a été fondée par la famille Gillet ayant fait fortune dans la teinture en créant le noir absolu sur soie naturelle.

Cette usine de viscose, dangereuse et polluante, est construite loin de la ville et mobilise le chemin de fer de l’est lyonnais, l’énergie du Rhône captée par l’usine de Cusset et la nappe phréatique abondante présente en faible profondeur à Vaulx-en-Velin.

Avec ses cités-jardins, son foyer de jeunes filles, son église et son dispensaire, l’usine classée forme un ensemble industriel remarquable presque entièrement préservée, sans pareil dans la métropole. Métro A Vaulx-en-Velin la Soie

