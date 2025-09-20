Les Mémoires vives à la Soie | Le Grand Récit Usine TASE Vaulx-en-Velin

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Une exposition qui revient sur les 100 ans d’histoire de l’Ensemble Cusset-TASE. Du Vaulx-en-Velin champêtre à la ville d’aujourd’hui en passant par l’histoire de l’usine, ses cités-jardins, ses patrons, son système paternaliste. Une “Bible” Tasienne qui satisfera les néophytes comme les experts. Une exposition pensée par Isabelle Moulin. Cette exposition est en lien avec la ville de Vaulx-en-Velin, la Métropole de Lyon et l’entreprise ICADE.

Usine TASE 8 Allée du textile 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 La Soie Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://www.ensemble-cusset-tase.com/ https://www.facebook.com/ensemble.cusset.tase Créée en 1925, l’usine TASE (Textile Artificiel du Sud-Est) a été fondée par la famille Gillet ayant fait fortune dans la teinture en créant le noir absolu sur soie naturelle.

Cette usine de viscose, dangereuse et polluante, est construite loin de la ville et mobilise le chemin de fer de l’est lyonnais, l’énergie du Rhône captée par l’usine de Cusset et la nappe phréatique abondante présente en faible profondeur à Vaulx-en-Velin.

Avec ses cités-jardins, son foyer de jeunes filles, son église et son dispensaire, l’usine classée forme un ensemble industriel remarquable presque entièrement préservée, sans pareil dans la métropole. Métro A Vaulx-en-Velin la Soie

