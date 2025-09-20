Les Mémoires vives à la Soie : Soirée spectacles surprise « Elles et les luttes! » Autre soie / CCO / La Rayonne Villeurbanne

Gratuit – Les horaires définitifs seront indiqués lors de la réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T19:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-20T19:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fidgi Sisters Phoenix

De l’art d’être une calamité

Samedi 20 septembre – 19h

Genre : Show-Concert en cabane transformiste et illuminée, pour 3 voix, contrebasse, banjo, ukulélé, flûtes et clavier en bois.

Jauge : 300 personnes

Public : tout public.

Durée : 1h15 minutes

Lieu : Extérieur.

Pas de réservation obligatoire mais possible sur larayonne.org

Women’s Band Borderline… Faisant le pont entre les Cackels Sisters et Yma Sumac, le Far-west et l’Orient, les sixties italiens et la chanson française. Dans leur cabaret surréaliste, les Fidji Phoenix Sisters convoquent par leurs chansons exubérantes et sensibles et leur communion sororale, bancale mais puissante, tout ce qui leur semble vital pour pouvoir mener l’aventure à leur goût.

Depuis leur cabane et guidées par les singularités indomptables de leurs aïeules, dont Martha-Jane Canary, dite Calamity Jane, les Fidji vous emportent entre fiction et réalité dans une aventure féminine entre désirs et libérations. Un show drôle, festif, sororal, avec des chansons, des blagues, des travestissements, de l’émotion et des chorégraphies.

De et avec Marion Chomier, Fanny Vialle et Léa Maquart en alternance avec Déborah Arguel.

Aide à l’écriture : Harry Holtzman/ Concert-spectacle en création en 2021/2022

Avec le soutien de la DRAC, du CNM, du Phénix de Mésenger, de l’espace Louis Aragon, de la médiathèque de L’Arbresle et de C’est Pas Des Manières

Vidala

Una historia americana et autres chants

Genre :, Chants et musiques d’amérique du sud

Jauge : 300 personnes

Public : tout public.

Durée : 1h15 minutes

Lieu : Extérieur.

Pas de réservation obligatoire mais possible sur larayonne.org

Le nouveau spectacle de Vidala «Una historia Americana» est un train que l’on prend et qui serpente, comme les routes Andines, à travers des paysages culturels, humanistes et novateurs Sud-Américains. «Une Histoire Américaine », parmi des dizaines d’autres, mais bien particulière: celle d’auteurs qui à travers leur travail (chansons, poésie, musique, écriture) a aidé des peuples entiers pour survivre à l’impensable dans une dynamique de résistance de résilience, d’espoirs et de profonds moments d’unité autour de la musique rythmée et joyeuse, parfois profonde et grave. Le quatuor porte le verbe et le regard aigus des figures – notamment féminines – qui ont forgé la grandeur de la chanson sud-américaine (Violeta Para, Victor » Jara, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, … Chabuca Granda, …).

Chant, guitare : Séverine Soulayrès / Percussions, voix : Raphaèle Frey-Maibach / Guitare, voix : Christophe Jacques / Percussions, voix : Baptiste Romano

Mise en scène : Stéphane Daublain

Réalisations vidéos, images et peintures : Sophie Bonnin / Création lumière : Christophe Jacques / Régie lumière : Ludovic gros / Régie Son : Richard Bénétrix et Pascal Cacouault

Collaborations documentaire, littéraire et scientifique : Edouardo Berti, Isabelle Bleton, Sandra Hernandez, Patricio Sanchez

Directeur de production, management et diffusion : Thierry Rollet

Autre soie / CCO / La Rayonne 28 rue alfred de musset, 69100 villeurbanne Villeurbanne 69100 Les Brosses Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://www.larayonne.org Le CCO est un laboratoire d'innovation sociale et culturelle implanté dans le quartier inclusif de l'Autre Soie. Il gère un tiers lieux et la salle de spectacle « La Rayonne » via sa filiale L'Amicale Métro, bus et tram arrêts Vaulx en Velin la Soie

Une soirée de spectacles sur le thème « Elles et les luttes » de 19h à 22h à découvrir à la suite des installations, expositions et spectacles de l’après-midi. Programmation annoncée fin juillet.

