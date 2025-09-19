Les Mémoires vives à la Soie : Spectacle « L’Art d’accommoder les restes » par la Cie Rocking Chair Théâtre Lieu secret Vaulx-en-Velin

Les Mémoires vives à la Soie : Spectacle « L’Art d’accommoder les restes » par la Cie Rocking Chair Théâtre Vendredi 19 septembre, 20h00 Lieu secret Métropole de Lyon

Gratuit – Les horaires définitifs seront indiqués lors de la réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T20:00:00 – 2025-09-19T21:30:00

Fin : 2025-09-19T20:00:00 – 2025-09-19T21:30:00

Deux marionnettes à taille humaine, deux vieilles chanteuses siciliennes, que la musique habite avec l’intensité des femmes qui ont vécu, mais sans jamais s’avouer vaincues.

Frêles et délicates comme deux vieilles branches, filet de guitare et torrent de voix, elles vous mordent au cœur, puis d’un coup de synthé technoïde vous plongent dans un rire affolé, avec toute l’insolence que peuvent se permettre ces deux divas qu’on aime et qui n’ont plus rien à prouver que leur amitié et la joie d’être encore de ce monde, ensemble. Vous ne saurez plus si il faut rire ou pleurer, ca tombe bien, c’est la même chose.

« Terra ca nun teni cu voli partiri , e nenti cci duni pi falli turnari. » « Terre qui ne retient pas qui veut partir, et qui ne donne rien pour les faire revenir » chantent ces femmes incroyables qui ont quitté leur terre natale et résistent jusqu’au bout à réussir leur besogne..

Chant, percussions, claviers & manipulation : Emmanuelle Ader

Conception des marionnettes, chant, guitare & manipulation: Esther Marlot

Manipulation : Rebecca Marlot

Regards extérieurs : Karine Verges, Laurent Cabrol & Elsa De Witte

Photos : Serge Victor

Lieu secret 81 rue de la poudrette 69120 Vaulx en Velin Vaulx-en-Velin 69120 La Côte Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.larayonne.org »}] Site industriel Metro, tram, bus, arret Vaux en Velin la Soie

