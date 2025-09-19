Les Mémoires vives à la Soie : Spectacle « Ouvrières, dans les murs de la Mémoire » par la Cie Des Lisières Autre soie / CCO / La Rayonne Villeurbanne

Gratuit – Les horaires définitifs seront indiqués lors de la réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T20:00:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Lors d’un parcours déambulatoire, le public est amené à vivre une expérience singulière et immersive. Il y croise des femmes remarquables mais oubliées, il plonge dans le quotidien des ouvrières d’hier à aujourd’hui, dans leurs luttes et leur solidarité…

Théâtre, musique, et chansons sont au service de ce voyage dans la condition de ces femmes, qui mêle dans une même écriture supports littéraires et témoignages recueillis. Ecrit à l’origine avec des témoignages d’ouvrières de la Cartoucherie de Valence et des usines de production de chaussures de Romans, le spectacle Ouvrières se réécrit sur le territoire du Carré de Soie pour faire se rencontrer les témoignages et histoires de luttes des ouvrières de la région avec celles de la TASE.

Direction artistique et mise en scène : Anaïs Serme,

Avec : Anaïs Jouishomme, Anaïs Serme, Chloe Serme-Morin, Marianne Teton,

Musique et chant : Chloe Serme-Morin

Régie générale : Olivier Filipucci,

Production et diffusion : Marie Guénaux,

Communication : Alexandra Guilloteau-Hilard.

Autre soie / CCO / La Rayonne 28 rue alfred de musset, 69100 villeurbanne Villeurbanne 69100 Les Brosses Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://www.larayonne.org Le CCO est un laboratoire d'innovation sociale et culturelle implanté dans le quartier inclusif de l'Autre Soie. Il gère un tiers lieux et la salle de spectacle « La Rayonne » via sa filiale L'Amicale

