Les Mémoires vives à la Soie : Visite décalée « Non tantum sed etiam » par la Cie il sera une fois Samedi 20 septembre, 15h15, 17h15 Autre soie / CCO / La Rayonne Métropole de Lyon

Gratuit – Les horaires définitifs seront indiqués lors de la réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:15:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T17:15:00 – 2025-09-20T18:30:00

Visite guidée historique, drolatique et théâtrale de l’Autre Soie : son architecture, son histoire, son quartier, ses mutations successives, ses anecdotes révélées au coin du mur par deux guides hors-normes.. Des ouvrières aux militaires, des malades aux maîtresses, des polytechniciens aux migrants, d’un tiers-lieu qui fût un temps… sans oublier Jeanne d’Arc, VOUS ÊTES ICI dans un lieu de passage débordant d’histoires à garder en mémoire ! Soyez curieux, laissez-vous tenter par deux sœurs pleines de grâce qui vous livreront les secrets de l’Histoire et bien plus encore !

Ecriture et jeu : Pascale Remi et Danielle Charotte

Co-production CCO.

Autre soie / CCO / La Rayonne 28 rue alfred de musset, 69100 villeurbanne Villeurbanne 69100 Les Brosses Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://www.larayonne.org [{« type »: « link », « value »: « http://www.larayonne.org »}] Le CCO est un laboratoire d’innovation sociale et culturelle implanté dans le quartier inclusif de l’Autre Soie. Il gère un tiers lieux et la salle de spectacle « La Rayonne » via sa filiale L’Amicale Métro, bus et tram arrêts Vaulx en Velin la Soie

